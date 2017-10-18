Делягин: от Саакашвили ждали революции, "а он Чижика съел"

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В Киеве сохраняется напряженная обстановка. Накануне в центре украинской столицы прошел многотысячный митинг сторонников Михаила Саакашвили, бывший одесский губернатор потребовал отставки Петра Порошенко. У стен Верховной Рады уже разбили палаточный лагерь.

О "мини-майдане", как назвали акцию сторонников Михаила Саакашвили в центре Киева сами украинцы, в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Это сильно беспокоит Порошенко, потому что Саакашвили сделал небольшую часть того, что, как предполагалось, он сделает. От него ждали революции, а он Чижика съел*. Но первую палатку поставили. И надо сказать, что у Порошенко тактический успех, потому что на протест пришли обычные люди. Силовые активисты, которые должны были идти на штурм, их прижали по квартирам – там обыски, там задержания", - говорит Делягин.

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* — из сказки "Медведь на воеводстве" Михаила Салтыкова-Щедрина про медведя-майора, которого Лев послал "в дальний лес внутренних супостатов усмирять".