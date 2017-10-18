Резиденцию Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану

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Депутат Верховной Рады рассказала об усилении охраны резиденции президента Петра Порошенко под Киевом на фоне митинга в столице. Правоохранители объяснили свои действия "проведением учений".

Украинский депутат ​Виктория Войцицкая заявила, что частная резиденция президента Петра Порошенко под Киевом взята под усиленную охрану.

"То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков — ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов. Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на время? Здесь кого бояться?" - написала она в Facebook.

По словам депутата, правоохранители объяснили ей такие меры тем, что они "проводят учения".

Во вторник возле Верховной Рады в Киеве собрался бессрочный митинг. Митингующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

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