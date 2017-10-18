Правительство выделило 720 млн рублей на лекарства для льготников

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении финансирования обеспечения льготников лекарствами. Объем бюджетных ассигнований стал больше в связи с тем, что во II квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение социальной помощи, увеличилось почти на 128 тысяч человек.