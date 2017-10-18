Правительство выделило 720 млн рублей на лекарства для льготников
Теги: здравоохранение медведев бюджет Экономика лекарства соцзащита
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении финансирования обеспечения льготников лекарствами. Объем бюджетных ассигнований стал больше в связи с тем, что во II квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение социальной помощи, увеличилось почти на 128 тысяч человек.
Правительство увеличило объем помощи, которое выделяется на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Оно опубликовано на сайте правительства.
Решение было принято в связи с тем, что во II квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 127,858 тысячи человек.
Читайте также:
Медведев пообещал не строить в России "цифровой колхоз"