Врачи рассказали о состоянии актера Кокшенова

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Состояние актера Михаила Кокшенова, которого накануне госпитализировали с подозрением на инсульт, оценивается как тяжелое, он находится в реанимации. По словам дочери артиста, у отца действительно произошел инсульт. Он находится в сознании и дышит самостоятельно.

Народный артист России актер Михаил Кокшенов находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое, об этом РИА Новости рассказали в справочной службе Первой градской больницы имени Пирогова.

Накануне дочь актера рассказала, что у актера был инсульт. По ее словам, отец находится в сознании и дышит самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Кокшенову стало плохо на улице, прохожие вызвали ему скорую помощь. Его госпитализировали Городскую клиническую больницу №1 в Москве и поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Михаил Кокшенов играл в некоторых фильмах Леонида Гайдая, среди которых есть "Не может быть" (1975) и "Спортлото 82" (1982). Также он, в частности, участвовал в работах над фильмами "По улицам комод водили..." (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) Александра Митты, драме "Александр маленький" (1981) Владимира Фокина.

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