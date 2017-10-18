Кремль считает обстановку в Киеве далекой от стабильной

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В Кремле наблюдают за событиями в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, ситуация в украинской столице далека от стабильной. При этом Песков не стал говорить о том, повлияет ли ситуация на реализацию Минских соглашений.

Кремль наблюдает за ситуацией в центре Киева, считая ее далекой от стабильной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Мы наблюдаем за тем, что там происходит. Ситуация далека от стабильной, это очевидный факт", - сказал он.

Отвечая на вопрос, повлияет ли обстановка в Киеве на реализацию Минских соглашений по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, Песков заметил, что об этом говорить пока невозможно.

В Киеве сохраняется напряженная обстановка. Накануне в центре украинской столицы прошел многотысячный митинг сторонников Михаила Саакашвили. Бывший одесский губернатор потребовал отставки Петра Порошенко. Вечером у стен Верховной Рады разбили палаточный лагерь.

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