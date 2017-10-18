Сторонник "Правого сектора" задержан под Ростовом

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В Ростовской области задержан украинец, причастный к деятельности запрещенного в России экстремистского движения "Правый сектор". Он участвовал в пикетах и митингах на Украине и вел пропагандистскую деятельность в интернете.

Следователи и сотрудники ФСБ России задержали в Ростовской области гражданина Украины Романа Терновского, причастного к деятельности запрещенного в России экстремистского движения "Правый сектор", сообщает Следственный комитет России.

Терновский неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины. Кроме того, он пропагандировал взгляды "Правого сектора" через свою страницу в Facebook, в том числе среди россиян.

Во время обысков в доме задержанного, были обнаружены одежда и другие личные вещи с символикой организации "Правый сектор".

Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации. В отношении Терновского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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