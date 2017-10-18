СК в Пензе проверит отказ скорой помощи приехать к умирающему ребенку

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Следователи выясняют причины, по которым скорая помощь отказалась выезжать к ребенку, пострадавшему в ДТП в Пензе. Поводом для проведения доследственной проверки послужила информация в местном СМИ.

Следственным управлением СКР по Пензенской области на основании сообщения в СМИ организована проверка по факту отказа работников ФГБУЗ МСЧ-59 города Заречный направить бригаду скорой помощи к месту ДТП с участием девятилетнего ребенка.

"В печатном издании "Пензенская правда" размещена статья под названием "Спасаем жизнь "по регламенту"?", в которой сообщается, что 12 октября 2017 года в районе улицы Коннозаводской города Пензы произошло ДТП - девятилетний мальчик сбит автомашиной Kia Sorento. От полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении на сайте СК.

По версии пензенского издания, один из водителей пытался вызвать скорую помощь ФГБУЗ МСЧ-59 города Заречный, однако диспетчер отказалась направлять бригаду, пояснив, что территорию, на которой произошло ДТП, их лечебное учреждение не обслуживает. Прибывшие по вызову работники скорой помощи города Пензы констатировали смерть ребенка.

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