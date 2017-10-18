Курорты Крыма догоняют Сочи по количеству туристов
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Туристический поток в Крым практически догнал своего основанного конкурента - Сочи. Это связано с тем, что на полуострове действуют субсидии на авиаперелеты, а отели с весны начали снижать цены.
Крымские курорты догоняют сочинские по количеству туристов, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на международную консалтинговую компанию Cushman & Wakefield.
По данным специалистов, в 2017 году заполняемость гостиниц в Крыму росла быстрее, чем в Сочи. За январь–август рост заполняемости составил 4,3%, а в Сочи — 2,3%. За этот период в Крыму было зафиксировано 4,1 миллиона постояльцев, а в Сочи — 4,4 миллиона.
Это связано с тем, что на полуострове действуют субсидии на авиаперелеты, а с весны отели начали снижать цены.
Туроператоры отмечают, что в будущем Крым догонит Сочи, однако, стоит учитывать то, что географически эти регионы привлекают разную аудиторию.
"В Сочи едет клиент с большими претензиями, с большей покупательской способностью. А Крым с самого начала строил свою рекламу на том, что там наиболее привлекательные цены. Там в первую очередь демократичный по цене отдых", - объяснил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.
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