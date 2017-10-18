Курорты Крыма догоняют Сочи по количеству туристов

Теги: Общество сочи туризм крым

Туристический поток в Крым практически догнал своего основанного конкурента - Сочи. Это связано с тем, что на полуострове действуют субсидии на авиаперелеты, а отели с весны начали снижать цены.

Крымские курорты догоняют сочинские по количеству туристов, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на международную консалтинговую компанию Cushman & Wakefield.

По данным специалистов, в 2017 году заполняемость гостиниц в Крыму росла быстрее, чем в Сочи. За январь–август рост заполняемости составил 4,3%, а в Сочи — 2,3%. За этот период в Крыму было зафиксировано 4,1 миллиона постояльцев, а в Сочи — 4,4 миллиона.

Это связано с тем, что на полуострове действуют субсидии на авиаперелеты, а с весны отели начали снижать цены.

Туроператоры отмечают, что в будущем Крым догонит Сочи, однако, стоит учитывать то, что географически эти регионы привлекают разную аудиторию.

"В Сочи едет клиент с большими претензиями, с большей покупательской способностью. А Крым с самого начала строил свою рекламу на том, что там наиболее привлекательные цены. Там в первую очередь демократичный по цене отдых", - объяснил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Читайте также:

Турпутевки могут подорожать из-за краха "ВИМ-Авиа"

Туроператоры назвали страны, у которых проще получить "длинный" шенген

Работодателей могут обязать оплачивать часть отдыха сотрудникам

Государство поддержит внутренний туризм в России субсидиями

В 2018 году в России могут появиться пакетные туры в санатории