Московские электрички перейдут на зимнее расписание с 29 октября

Маршруты и периодичность курсирования пригородных электричек изменится с 29 октября в связи с переходом на зимнее расписание. Об этом сообщает в среду официальный портал мэра и правительства Москвы.

Поезда пригородного сообщения перейдут на зимнее расписание с 29 октября, сообщает mos.ru. В частности, изменятся некоторые маршруты поездов, а также их периодичность.

Некоторые электрички полностью отменят на зиму. "Изменения коснутся графика движения электропоездов, которые дополнительно назначали весной и летом", - уточняется в сообщении на сайте мэра Москвы.

Ранее на зимнее расписание в столице перешли автобусы коммерческих перевозчиков. Было увеличено количество рейсов для сокращения интервалов движения и времени ожидания автобусов в холодную погоду. Данное расписание будет действовать до мая.

Чтобы уменьшить время ожидания автобусов в холодную погоду, на маршруты вышли более чем 800 рейсов в будние дни, а также 250 в выходные.

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