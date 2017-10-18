В Швеции неизвестные подорвали дверь полицейского участка

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Сильный взрыв прогремел возле входа в здание полиции на юге Швеции. По предварительным данным, никто не пострадал, но зданию причинен значительный ущерб – от силы взрыва разбились стекла у здания напротив.

В Швеции в ночь на среду неизвестные подорвали двери полицейского участка, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МВД.

Инцидент произошел в городе Хельсингборг южной шведской провинции Сконе. По предварительным данным, никто не пострадал, но здание сильно повреждено. В результате взрыва возник небольшой пожар. Частично разбились стекла окон не только самого здания, но и дома напротив.

Причина взрыва не известна. По данным из полиции каких-либо угроз накануне взрыва к ним не поступало.