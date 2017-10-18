Россия может ограничить сотрудничество с США в космосе
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Россия намерена законодательно закрепить ответ на санкции, введенные США. В частности, в числе ограничений может оказаться сотрудничество в космосе и другие ответные меры, "болезненные" для американцев.
Российские власти начали подготовку законопроекта, который предусматривает ответные меры на санкционную политику США, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.
"В этом законе будет только то, на что американцы не смогут не обратить внимания. Такой инструментарий готовится", - заявил источник агентства.
В число "болезненных" мер могут войти приостановка полетов космонавтов США на МКС, а также прекращение поставок комплектующих для Boeing. В ряде модификаций самолетов Boeing доля российских комплектующих доходит до 70%.
В качестве примера источник привел действующий в России "Закон Димы Яковлева", который запрещает гражданам США усыновлять российских детей.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия примет отдельный закон или усовершенствуют имеющееся законодательство в качестве ответа на санкции Вашингтона.
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