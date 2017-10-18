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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы, поскольку россияне чрезмерно налегают на алкогольные напитки из-за отсутствия какого-либо дела. Вместо 10-дневной пьянки Жириновский предложил ввести дополнительные дни для отпуска.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в России новогодние праздники из-за чрезмерного пьянства, сообщает РИА Новости.

"Статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума. Вы оставьте дни отдыха, но пускай это будет дополнительный отпуск, человек сам решит, когда отдыхать", - заявил депутат.

Жириновский пояснил, что 1 января следует оставить общим выходным днем, а вот все последующие человек может распределить в течение года по своему усмотрению.

"Здесь обязательно надо все-таки добиться нам два отпуска: 30 календарных дней и 15, когда хочет, тогда и использует. Общие праздники - только три: 1 января, 9 мая и 12 июня", - подытожил политик.

18 октября правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней в 2018 году. Россиян ждут 10-дневные каникулы на новогодние праздники, трехдневные выходные в феврале, четырехдневные - в марте и на Первомай. 9 мая будет отмечаться отдельно. На день России и День народного единства будет по три дня отдыха.

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