Суд принял встречный иск к Siemens по крымским турбинам

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Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens в рамках спора о законности поставки турбин немецкого концерна для строящихся в Крыму электростанций. Заседание по рассмотрению иска Siemens к двум структурам "Ростеха" ранее было отложено на 2 ноября.

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск к Siemens из-за спора вокруг поставки в Крым турбин, передает ТАСС.

"Суд определил принять встречный иск ООО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопроэкспорт" по признанию недействительными пунктов 29.7, 29.8 и 32 контракта от 10 марта 2015 года", - заявил судья. Заседание по рассмотрению иска концерна Siemens к двум структурам "Ростеха" ранее было отложено на 2 ноября.

"Технопромэкспорт" на заседании 16 октября заявил о намерении подать встречный иск к Siemens о признании недействительной части сделки между "Сименс технологии газовых турбин" (совместное предприятие Siemens и "Силовых машин") и структурой "Ростеха" по договору от 10 марта 2015 года. Представитель Siemens тогда пояснил, что, помимо концерна, ответчиком является СТГТ.

Reuters в июле сообщило, что Siemens поставила турбины для крымских электростанций в обход санкций. В "дочке" "Ростеха" тогда пояснили, что они были куплены на вторичном рынке и затем усовершенствованы на заводах в России.

Siemens подала иск к "Технопромэкспорту" в Арбитражный суд Москвы 11 июля. Концерн потребовал наложить арест на четыре турбины в Крыму. В Siemens отметили, что их должны были доставить в Краснодарский край. Суд в конце августа отказал концерну в этом требовании.

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