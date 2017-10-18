Российские военные доставили гумпомощь в провинцию в Риф-Дамаск

Теги: сирия помощь Сирийский конфликт

Российские военные в Сирии доставили партию гуманитарной помощи в провинцию Риф-Дамаск. Гумконвой привез в город Муадамия две тонны продуктов.

Сирийская армия начала штурм кварталов Дейр-эз-Зора, которые ещё заняты террористами запрещённого в России "Исламского государства". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Отряды правительственных войск прорвали оборону боевиков по нескольким направлениям и освободили ряд предместий. Как сообщается, экстремисты понесли серьёзные потери. Командиры группировки бежали из города.

Тем временем, гуманитарная ситуация в Сирии по-прежнему сложная. Пока западные страны только заявляют о готовности помочь населению республики, реальную поддержку мирным жителям оказывают лишь сотрудники российского Центра по примирению. С очередной гуманитарной миссией они приехали в провинцию Риф-Дамаск и привезли с собой 2 тонны продуктов и медикаментов. После того, как эти территории удалось освободить от боевиков, в свои дома вернулись уже более тысячи человек.