Пятерых жителей Чечни задержали по подозрению в сбыте оружия

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Сотрудники МВД задержали пятерых жителей Чечни. Их подозревают в изготовлении и сбыте оружия. При обыске у них изъяли более 20 пистолетов Макарова и сотни патронов.

В Чечне в ходе совместной спецоперации сотрудников ФСБ и МВД задержаны пятеро участников преступной группировки, которые причастны к изготовлению и торговле огнестрельным оружием. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Их также подозревают в связях с террористами. В поле зрения правоохранительных органов бандиты попали несколько месяцев назад. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить место изготовления оружия и канал приобретения его составляющих частей.

