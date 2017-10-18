Жители Нижнего Новгорода стали заложниками "домофонных войн"

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В Нижнем Новгороде конкуренция между компаниями по установке домофонов переросла в войну без правил. Заложниками ситуации стали тысячи жителей города. Они оказались заблокированными в собственных подъездах.

Тысячи жителей Нижнего Новгорода в среду опоздали на работу, передает "ТВ Центр". Они не проспали, и не попали в пробку. Дорогу им преградила дверь подъезда. Минувшей ночью неизвестные уже по хорошо отработанной схеме снова вывели из строя домофоны сразу в нескольких районах города. Злоумышленники уже перестали скрывать лица за капюшонами. В руках дрель, отвертка и баллон с краской. Работают тихо и слажено, без свидетелей.

Поначалу телефоны местных компаний, отвечающих за установку домофонов, просто разрывались от звонков недовольных клиентов. Сегодня звонить перестали — бесполезно. Все знают, это недобросовестная конкуренция.

Но если местных представителей домофонной компании крайне расстраивают понесенные убытки, то сетевые фирмы относятся к ситуации как к самому обычному рядовому случаю.

"Ущерб там составляет, по предварительным подсчетам, я думаю, более трехсот пятидесяти тысяч рублей. У меня нет очерченного круга подозреваемых. Может быть, сделали те же лица, которые организовывали звонки в заминированных зданиях", - говорит представитель сетевой международной домофонной компании Алексей Босов.

Возможно, потому что из 800 объектов у них пострадали только сто восемь. Но конкурирующая фирма видит здесь совсем другие причины столь сдержанной реакции.

"Прикрытие своеобразное. Можно же и испортить свои немножечко домофоны на всякий случай. Чтобы потом сказать: мы тоже пострадали. Это, наверное, кто-то другой!" – рассуждает директор нижегородской домофонной компании Сергей Чигин.

Сегодня руководителями пострадавших фирм было принято решение временно обесточить все системы пока злоумышленники не будут пойманы.

Мария Самойлова. "ТВ Центр".