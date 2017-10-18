Консультант NASA рассказал о разгерметизации "Союза" при посадке в апреле

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В ходе апрельского возвращения экипажа МКС на высоте восьми километров произошла разгерметизация корабля "Союз". Об инциденте рассказали в США в ходе заседания Консультативного комитета NASA по Международной космической станции. Опасности для жизни экипажа инцидент не представлял.

Весной 2017 года на космическом корабле "Союз", на котором на Землю возвращались три человека, произошла разгерметизация на заключительном этапе спуска. О нештатной ситуации стало известно накануне, пишет Газета.Ru.

Об инциденте, который не представлял опасности для жизни экипажа, стало известно в ходе заседания Консультативного комитета NASA по Международной космической станции в США, где обсуждалась надежность российских кораблей. Председатель комитета, известный американский астронавт Томас Стаффорд, рассказал, что инцидент произошел в апреле на этапе спуска корабля "Союз" на высоте восьми километров над землей.

По словам Стаффорда, на высоте пяти километров в корабле автоматически открывается клапан, позволяющий воздуху извне проникать в посадочную капсулу. Кроме того, члены экипажа в момент спуска находятся в скафандрах. Надевать их при спуске космонавты начали после трагической гибели из-за разгерметизации экипажа корабля "Союз-11" в 1971 году.

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