Московским школьникам запрещают покупать газировку и шоколад

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В новом учебном году родители получили возможность блокировать вредные покупки своих детей в школьных столовых по картам и браслетам "Москвенок". Из-за этого 21,5 тысяч учеников лишились газировки, шоколада, бутербродов и чебуреков на переменах.

Московские выяснили, что родители запрещают покупать своим в школьной столовой в новом учебном году, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Сейчас чаще всего школьникам блокируют возможность покупки соленых хлебных палочек, мини-кренделей, бутербродов с ветчиной, шоколадных конфет и фигурок. Родители запрещают покупать детям мороженое, шоколадные яйца с игрушками, чебуреки с курицей, сыром или ветчиной, а также сладкую газировку", - рассказали московские власти.

Такая функция действует по картам и браслетам "Москвенок". Взрослые могут контролировать питание своих детей удаленно через личный кабинет. С начала нового учебного года ограничения на покупку товаров в школьной столовой коснулись 21,5 тысяч школьников.

С 2012 года при помощи карты или браслета "Московенок" школьник может проходить в учебное заведение и безналично оплачивать питание в столовой. Родители могут отслеживать, когда их ребенок пришел в школу и что купил покушать.

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