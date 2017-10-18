Мэр Калининграда попросил горожан не бить иностранцев во время ЧМ-2018

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Глава Калининграда Александр Ярошук призывает горожан проявлять гостеприимство во время ЧМ-2018. По его словам, футбольные фанаты будут сидеть в пабах, и градус отношений между ними может быть высоким. Мэр попросил "быть добрыми" и "никого не бить".

Мэр Калининграда Александр Ярошук призвал горожан навести порядок у себя во дворах перед ЧМ-2018. Об этом сообщает "Интерфакс".

"И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу", - сказал он в эфире местной радиостанции.

По словам главы города, футбольные фанаты будут сидеть в пабах, и градус отношений между ними может быть высоким. "Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить", - попросил мэр.

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