В Иркутске завели дело после пожара в доме престарелых

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Следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после пожара в доме престарелых в Иркутске. В результате ЧП пострадали 12 человек, четверо из них находятся в реанимации.

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело после пожара в частном доме престарелых по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее стало известно, что в двухэтажном частном здании, в котором находился дом престарелых, произошел пожар из-за замыкания при работе сушильной машины. От отравления угарным газом пострадали 12 человек, четверо из них находятся в реанимации.

По данным "Интерфакс", здание было арендовано благотворительным фондом паллиативной помощи имени Святой Милицы для оказания социальных услуг пожилым людям. При этом организация не значится в реестре поставщиков социальных услуг в Иркутской области.