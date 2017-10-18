"Михомайдан": у палаточного городка в Киеве усилили меры безопасности

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В Киеве снова усилены меры безопасности в связи с протестной акцией во главе с Саакашвили. Ее уже окрестили "Михомайданом". Сотни сторонников экс-губернатора Одесской области провели эту ночь у стен Верховной рады. Возле здания украинского парламента разбили около 60 палаток.

Ночь около стен Верховной Рады, как утверждают украинские силовики, прошла спокойно, передает "ТВ Центр". Если, конечно, можно назвать спокойной обстановку, когда страна оказалась на пороге нового государственного переворота. Главный зачинщик и идеолог беспорядков Михаил Саакашвили подбадривает своих сторонников. Щедро дарит не только обещания навести порядок и избавить народ от воров и барыг, но и свои улыбки. Ему спешат пожаловаться, мол, народа не густо. Вместо ожидаемых сотен тысяч в лагере всего человек 200. Полицейских в два раза больше.

На призыв "вставать" отозвались крепкие молодые люди с щитами и дубинками. Во главе с радикалом Семенченко, который привычно командует не только своими бойцами, но и полицией. И осыпает эпитетами вперемешку с бранью, всю официальную власть.

Националисты настроены решительно отстаивать свои лагерь и требования: отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд, изменить избирательное законодательство. Но это только вершина айсберга. Главный ультиматум, по крайней мере, который выдвигает сам организатор майдана Михаил Саакашвлии, — отставка президента.

Майдан охраняют сотни полицейских. На всякий случай силовики перекрыли в Киеве десяток центральных улиц. Взяли под усиленную охрану и резиденцию Петра Порошенко. Организаторы пикета привезли митингующим полевую кухню. Правда, самого Михаила Саакашвили в рядах ночующих националистов никто не видел. Обещанный им митинг начался еще накануне. И мало кто сомневался, что он не будет мирным.

В драке пострадали трое пикетчиков и полицейский. Но, похоже, что для Саакашвили, чем больше потерь, тем лучше. Его персона откровенно раздражает не только официальный Киев, но и часть националистов, на которых опальный губернатор Одесской области и опирался. Досталось и Юлии Тимошенко.

"В условиях войны организовывать хаос в столице, чтобы захватить власть, — это страшное преступление против украинской государственности. Правоохранительные органы должны немедленно депортировать апатрида Саакашвили в Грузию, а праведьме украинской коррупции Тимошенко свою оценку дадут сами украинцы", - написал в фейсбуке Олег Ляшко.

В Верховной Раде удовлетворять требования митингующих не спешат. По крайней мере, в повестке дня пункт об отставке Петра Порошенко не значится. Депутаты предпочли сохранить регламент. И вместо обсуждения вопросов об отмене депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и изменении избирательного законодательства, парламентарии спокойно продолжают обсуждать реформу здравоохранения. Претензии пикетчиков, обещают рассмотреть только в четверг.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".