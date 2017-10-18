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В Москве простились с Дмитрием Марьяновым. Актёр скончался в минувшее воскресенье. На гражданскую панихиду в Дом кино пришли больше тысячи человек - коллеги, родные, друзья и поклонники актера.

Дом кино такого давно не видел. С Дмитрием Марьяновым пришли проститься сотни и сотни его поклонников. Длиннейшая очередь растянулась по Второй Брестской улице, передает "ТВ Центр". Многие не сдерживали слез.

У Дмитрия Марьянова была идеальная актерская карьера. Одни из самых звездных ролей он сыграл еще практически в детстве — странного мальчика, мечтателя и поэта, в культовом фильме середины восьмидесятых годов прошлого века "Выше радуги". И почти сразу же создал абсолютно противоположный образ в драме Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна". Учителя из его театральной школы говорят, что он и ребенком был необыкновенным, солнечным.

Он для многих зрителей был свой, родной, понятный. Потому что очень органичный. Из тех, что на сцене и в кадре не играют, а живут. Будь то роль ди-джея, бизнесмена, полковника, сотрудника Следственного комитета или ловеласа. Марьянов был еще и из тех актеров-экстремалов, что большинство трюков предпочитают выполнять сами. "Человек на мотоцикле" - как любил он говорить про себя. Прыгал с парашютом, погружался под лед Байкала. Всегда жил взахлеб.

В 2015 году он, наконец, расстался с ролью вечного холостяка. Любимая жена, маленькая дочь, востребованность в профессии, постоянные съемки, спектакли, гастроли. Жизнь, казалось бы, начинала новый, счастливый виток. Дмитрия Марьянова провожали оглушительными аплодисментами.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, Николай Жуков, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".