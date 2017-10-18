Собянин поздравил коллектив завода "Салют" с 105-летием предприятия

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Сергей Собянин поздравил коллектив центра газотурбостроения "Салют" со 105-летием предприятия. В среду мэр посетит предприятие и осмотрел цех механообработки и сборочный цех.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив завода "Салют" со 105-летием предприятия. Как передает агентство "Москва", здесь производят газотурбинные двигатели для военной и гражданской авиации.

Сейчас "Салют" является одним из самых современных предприятий авиастроения в мире. Это стало возможным благодаря комплексной реорганизации, которая прошла в последние несколько лет.

"Предприятие продолжает развиваться, в него вкладывают серьезные деньги, инвестируют, и в настоящее время оно не только одно из лучших в России, но и одно из лучших в мире производств такого рода, высокотехнологичных. Это говорит о том, что производство действительно конкурентное. Рад, что сохраняется коллектив завода. И я уверен, что при такой поддержке он будет оставаться и работать на благо Москвы и России в целом, и, конечно, приносить заработок тем, кто работает каждый день на этом заводе", - сказал Собянин.