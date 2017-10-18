В подмосковном Пушкине водителя скорой избили во время вызова

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В Пушкине двое мужчин избили водителя скорой помощи во время вызова. Сейчас хулиганы задержаны.

В подмосковном Пушкине задержаны двое мужчин, которых подозревают в избиении водителя скорой помощи. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Конфликт произошёл, когда бригада медиков приехала на вызов во 2-й Некрасовский проезд. Что стало причиной инцидента — еще предстоит выяснить. Пострадавший, 55-летний водитель, по некоторым данным получил множественные ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас он находится в больнице.

