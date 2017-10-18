Одну из платформ станции метро "Кутузовская" закрыли для пассажиров
Одну из платформ станции московского метро "Кутузовская" закрыли на ремонт. Время в пути для пассажиров из-за ограничений не должно увеличиться более чем на 15 минут.
В метро изменился режим работы станции "Кутузовская". Её будут ремонтировать. Об этом сообщает "ТВ Центр". Из-за ограничений время в пути увеличится примерно на 15 минут.
Одну из платформ закрыли: поезда в сторону центра останавливаться там не будут. Попасть на эту станцию можно через станцию "Студенческая" - доехать до неё и вернуться назад. А чтобы уехать в центр, надо добраться до станции "Фили" и пересесть на поезд нужного направления. Также можно воспользоваться "Кутузовской" Московского центрального кольца.
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