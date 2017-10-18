Московские врачи успешно исправляют у детей дефекты черепа

Теги: Медицина дети здоровье москва

Хирурги московской клиники имени Войно-Ясенецкого исправляют ошибки природы и возвращают детям здоровье и красоту. Они проводят сотни операций в год, чтобы избавить маленьких пациентов от врождённых дефектов головы. При этом визуально после хирургического вмешательства не остаётся и следа.

Коле Черевченко почти два года. Как и его сверстники, он много играет, бегает, смеется и учится говорить первые слова. Однако еще недавно родители всерьез опасались за его жизнь и здоровье. Из-за генетического заболевания у мальчика неправильно сросся череп, передает "ТВ Центр".

Врачи поставили Коле диагноз - скафоцефалия. С греческого это переводится как "голова в виде ладьи". Кости черепа у младенцев, страдающих этим заболеванием, срастаются быстро и неправильно. В результате мозг растет, а череп нет. Последствия могут быть очень тяжелыми. Операции таким больным в столичных детских клиниках делают давно и успешно.

"Такие операции у нас довольно часто проводятся. То есть не менее двух-четырех операций в неделю. Такие заболевания встречаются часто - 1-2 на тысячу детей рожденных. Так как у нас центр специализируется на лечении таких детей, именно такой патологии, то мы, конечно, имеем большой поток пациентов", - говорит хирург НПЦ специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Павел Голованев.

С помощью специальных надрезов и дополнительных пластин хирурги за несколько часов в операционной буквально переделывают череп. Важно не упустить момент. Оперировать ребенка с таким диагнозом лучше всего до года, чтобы избежать последствий для умственного развития.

"Если мы исправляем врожденный дефект, то мы исправляем ограничения, связанные с ростом головного мозга, и естественно эстетическую функцию тоже выполняем - делаем ребенку череп более красивым, лицо в дальнейшем тоже исправляется, то есть ребенок будет внешне выглядеть более привлекательным и не вызывать никаких особенных эмоций у своих одноклассников и сверстников", - говорит Голованев.

Пока Коля остается под пристальным вниманием врачей. Мальчика регулярно обследуют и делают томографию. На его голове еще виден след от шва. Но когда малыш подрастет, мало кто догадается, что он когда-то пережил опаснейшее заболевание.

Юлия Степина, Дина Самохина. "ТВ Центр", Москва.