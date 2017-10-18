Павильон "Центральный" на ВДНХ реставрируют в гамме 1954 года

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На ВДНХ продолжается капремонт. Павильоны, которые находились в запустении и разрушались, поднимают буквально из руин - возвращают им первоначальный облик. А ещё меняют все инженерные системы, так что скоро один из старейших парков столицы будет просто не узнать. Во время работ реставраторы находят много интересного - и не только под слоями старой краски.

Архивные киноплёнки и диафильмы, барельеф Вучетича, картины в подвалах - ВДНХ подарил за последнее время немало сюрпризов. Реставраторы гадают, что же еще им удастся найти. Масштабные работы сейчас ведутся в павильоне №1 с гордым названием "Центральный". Тот самый, который стоит прямо напротив главного входа, передает "ТВ Центр".

"Зал состоял из трех частей- три маленьких зала, и каждый говорил о достижениях. При плавном переходе от одной выставки к другой. Эту планировку мы сохраняем. Мы ее воссоздаем. Реставрируем, научно, реставрируем все элементы декора и художественную отделку", - сообщила научный руководитель по реставрационным работам павильона №1 ВДНХ Лариса Лазарева.

Все привыкли видеть центральный павильон бледно-бежевым, с белыми колоннами, которые венчают темно-коричневые капители.

"К сожалению, неправильное использование этого здания и неправильное отношение арендаторов настолько испортило первоначальные красочные слои стен, что исследователям, технологам, художникам приходится немало потрудиться, чтобы найти первоначальные слои. А мы всем москвичам обещали возродить те цвета, которые были в интерьере на 1954 год", - добавила она.

Эти цвета удалось определить. Например, капители на колоннах, как выяснилось, были покрыты позолотой. Теперь реставраторы подбирают тот самый оттенок, так что скоро все здесь буквально засияет под лучами солнца. Глобальная проблема ВДНХ - инженерные коммуникации. И проблема эта усугублялась десятилетиями. Последний раз комплексное обновление произошло в далеком 1954 году. К середине 2010-х сети водо- и электроснабжения, канализации настолько износились, что представляли угрозу и архитектурному наследию, и безопасности посетителей.

"Приведу только одну цифру - 30 лет нормой расхода электроэнергии и мощности на один квадратный метр было 55 ватт. Сейчас - 350. Далее - требования к водопроводу, требования к пожарной безопасности - это к системам видеонаблюдения и доступа", - сказал технический директор ВДНХ Александр Егоров.

Почти готов к новой жизни павильон "Земледелие". Один из самых сложных - к началу реставрации здание находилось в аварийном состоянии, больше 20 лет здесь не было отопления, он фактически разрушался.

После полной реконструкции территория ВДНХ будет делиться на тематические зоны: центральная аллея с 11 новыми музеями, парк аттракционов, ландшафтный парк площадью 87 гектаров, "Парк ремесел", "Парк знаний", обновленная зона ЭКСПО и парк "Останкино". ВДНХ превратится в самый современный музейный, образовательный, развлекательный и парковый комплекс не только в Москве, но и во всей стране.

Елизавета Родина, Александр Давыдов, Антон Дубнов, "ТВ Центр".

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