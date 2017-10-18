Реставраторы разгадали тайну картины "Крещение князя Владимира в Корсуни"

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Реставраторы Третьяковской галереи выяснили первоначальный сюжет на картине живописца Андрея Иванова, известной под названием "Крещение князя Владимира в Корсуни".

В Третьяковке разгадали тайну картины Андрея Иванова "Крещение князя Владимира в Корсуни", долгое время хранившейся в запасниках. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Андрей Иванов - виртуозный художник, академик и, кстати, отец знаменитого живописца Александра Иванова - написал эту работу почти 200 лет назад по заказу духовной миссии в Китае. В галерею картина попала в 1968 году, но не выставлялась, поскольку авторский холст был сильно деформирован. Требовалась серьёзная и дорогостоящая реставрация. К тому же у специалистов многое вызывало сомнение.

"Когда мы внимательно стали всматриваться в эту картину, одновременно у нас у всех возникли сомнения в самом сюжете, потому что для крещения как-то не очень праздничны и выражения лиц, и сами обстоятельства, и персонажи, которые присутствуют на этом полотне. И получилось так, что мы одновременно как бы с разных посылок к тому, что это, скорее всего, Амвросий Медиоланский", - говорит старший научный сотрудник третьяковской галереи куратор выставки Светлана Степанова.