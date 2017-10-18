Украина вышла из соглашения с Россией в военной сфере
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Украина разорвала еще одно соглашение с Россией в военной сфере. Документ оговаривал сохранение производственной и научно-технической специализации предприятий, которые участвуют в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники.
Правительство Украины расторгло соглашение с Россией о сохранении специализации участвующих в производстве военной продукции предприятий, пишет Газета.Ru.
Документ предусматривал сохранение производственной и научно-технической специализации предприятий, которые участвуют в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники. Кроме того, Россия и Украина обязались не передавать третьей стороне любые материалы, комплектующие и документацию, которые были получены в рамках соглашения.
Украина приостановила сотрудничество с Россией в сфере военно-технического сотрудничества и военно-промышленного комплекса в 2014 году. После этого были разорваны соглашения о кооперации предприятий оборонной промышленности и о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны.
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