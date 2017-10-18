Первое в России дело за оскорбление чувств атеистов завели в Краснодаре

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В Краснодаре возбуждено первое в России уголовное дело за оскорбление чувств. Поводом стала строка стихотворения местного жителя, который публиковал свое творчество в социальных сетях.

На жителя Краснодара Максима Дроздова заведено уголовное дело о возбуждении ненависти в отношении атеистов, об этом сообщает "Коммерсант-Юг" со ссылкой на адвоката.

Дроздов имеет семью и работает токарем на заводе. В свободное время пишет стихотворения, которые публикует в интернете. В одном из его сочинений нашли фразу "Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!", которую посчитали поводом для возбуждения дела.

"Мы знали, что сейчас проводится проверка, моего подзащитного несколько раз вызывали на допросы, на которых он объяснял, что не хотел никого оскорблять своими стихами. Там содержалась сатира на действительность. Позже нам сообщили, что произведения Дроздова отправили на лингвистическую экспертизу. По ее результатам в них все же нашли оскорбления чувств атеистов", - рассказал адвокат.

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