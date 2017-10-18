В мордовской колонии скончался бизнесмен Левон Айрапетян

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В мордовской колонии скончался бывший глава издательского дома "Собеседник" Левон Айрапетян. Ранее адвокаты бизнесмена настаивали на условно-досрочном освобождении их подопечного. По их словам, Айрапетян страдал онкологическим заболеванием, гипертонией с недостаточностью кровообращения III степени и сахарным диабетом.

Экс-глава издательского дома "Собеседник" Левон Айрапетян скончался в мордовской колонии № 12 на 68-м году жизни. Об этом пишет "Ридус" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна.

В апреле 2016 года суд приговорил предпринимателя к четырем годам лишения свободы за мошенничество. Следствие установило, что он попросил 700 тысяч долларов у Тамары Изместьевой — матери бывшего сенатора от Башкортостана Игоря Изместьева, который отбывает пожизненное заключение. За это он пообещал содействовать смягчению приговора, но ничего не сделал.

Свою вину предприниматель не признал, а адвокаты назвали приговор беспределом.

На 18 октября было назначено заседание суда, на котором должны были рассмотреть апелляцию защиты Айрапетяна. Адвокаты бизнесмена настаивали на условно-досрочном освобождении их подопечного по состоянию здоровья. По их словам, он страдал онкологическим заболеванием, гипертонией с недостаточностью кровообращения III степени и сахарным диабетом.

Однако лагерная администрация отказала в УДО. По словам адвоката Айрапетяна, отказ был связан с формальными нарушениями, к примеру за нарушение формы одежды бизнесмен не повесил бейджик с фамилией.