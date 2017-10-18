Путин рассказал о значительном росте товарооборота с Хорватией

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Товарооборот между Россией и Хорватией значительно вырос. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со своей хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович.

Владимир Путин в Сочи проводит переговоры со своей коллегой из Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, которая по приглашению президента прибыла в Россию с государственным визитом. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В центре внимания - перспективы двустороннего сотрудничества, в частности в торговой и экономической сфере. По итогам встречи глав двух государств ожидается подписание солидного пакета документов. Как отметил перед началом переговоров Владимир Путин, визит хорватского лидера в Россию - хороший импульс для развития отношений Москвы и Загреба.

Кроме того, в этом году наши страны отмечают 25-летие восстановления дипломатических контактов.