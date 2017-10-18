Савченко раскритиковала акции протеста у стен Верховной Рады
Теги: митинг Украина порошенко савченко
Нардеп Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что не верит в эффективность акции протеста в центре Киева. При этом она уличила организаторов митинга в стремлении прорваться к "провластному корыту", а выдвинутые ими требования назвала "бестолковыми".
Акции протеста в центре Киева вряд ли принесут необходимые результаты, уверена депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко. Об этом пишет "Русская планета".
Она уличила организаторов митинга в стремлении прорваться к "провластному корыту". При этом выдвинутые ими требования парламентарий назвала "бестолковыми". По ее словам, желание что-то изменить у украинцев есть, но никто не говорит им, по какому пути лучше идти.
Савченко подчеркнула, что даже если требования протестующих будут удовлетворены, то ситуация в стране резко не изменится. По ее словам, для ощутимых перемен необходимо время.
17 октября в Киеве началась акция протеста. В ней участвовали несколько тысяч человек. Они потребовали принять новый закон о выборах, создать антикоррупционный суд и отменить депутатскую неприкосновенность.
Кроме того, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили потребовал отправить в отставку президента Петра Порошенко.
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