Савченко раскритиковала акции протеста у стен Верховной Рады

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Нардеп Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что не верит в эффективность акции протеста в центре Киева. При этом она уличила организаторов митинга в стремлении прорваться к "провластному корыту", а выдвинутые ими требования назвала "бестолковыми".

Акции протеста в центре Киева вряд ли принесут необходимые результаты, уверена депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко. Об этом пишет "Русская планета".

Она уличила организаторов митинга в стремлении прорваться к "провластному корыту". При этом выдвинутые ими требования парламентарий назвала "бестолковыми". По ее словам, желание что-то изменить у украинцев есть, но никто не говорит им, по какому пути лучше идти.

Савченко подчеркнула, что даже если требования протестующих будут удовлетворены, то ситуация в стране резко не изменится. По ее словам, для ощутимых перемен необходимо время.

17 октября в Киеве началась акция протеста. В ней участвовали несколько тысяч человек. Они потребовали принять новый закон о выборах, создать антикоррупционный суд и отменить депутатскую неприкосновенность.

Кроме того, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили потребовал отправить в отставку президента Петра Порошенко.

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