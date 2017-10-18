Мадрид пригрозил лишить власти Каталонии полномочий

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Власти Испании могут применить 155-ю статью конституции страны и лишить полномочий руководство Каталонии. Это произойдет в случае, если глава Женералитета Карлес Пучдемон не подтвердит до четверга, что не объявлял о независимости провинции.

Власти Каталонии будут лишены полномочий в случае, если глава Женералитета Карлес Пучдемон не подтвердит до 19 октября, что не объявлял о независимости. Об этом пишет "МИР24".

Таким образом, испанские власти будут вынуждены применить 155-ю статью конституции страны.

Ранее премьер-министр страны Мариано Рахой сообщил депутатам парламента, что единственное, что требуется от Пучдемона, - ответ на вопрос, объявлял ли он суверенитет Каталонии. "Если нет, то мы можем поговорить здесь, в парламенте", - отметил он.

Накануне, 17 октября, Конституционный суд Испании признал закон о референдуме в Каталонии противоречащим основному закону страны. Согласно этому закону в Каталонии прошел референдум за независимость региона от Испании.

2 октября Каталония подвела итоги референдума о независимости. Согласно результатам, более 90% проголосовавших, а это свыше двух миллионов человек, высказались за отделение региона от Испании.

11 октября каталонский парламент подписал декларацию о независимости. Однако документ не стали выносить на голосование. После подписания глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отложил процедуру в надежде на переговоры с Мадридом.