В России могут ввести экологический сбор на пластиковые пакеты

Теги: Общество экология минприроды

Экологический сбор на пластиковые пакеты может быть введен в России. Обсудить эту тему предложил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. На его слова откликнулся глава Минприроды Сергей Донской. По его подсчетам, сбор могут ввести в 2018-2020 годах.

Спецпредставитель президента по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил подумать над введением экологического сбора на полиэтиленовые пакеты, передает "Интерфакс".

Он посетовал, что во всех сетевых магазинах редко предоставляют на выбор бумажный аналог. По его словам, причина в том, что отечественные предприятия редко выпускали крепкие бумажные пакеты, а их себестоимость дороже.

"Просьба Минпромторгу проработать эту идею и необязательно в этом году, но представить предложения", - поручил Иванов.

На тему также высказался глава Минприроды Сергей Донской. По его словам, экологический сбор на пластиковые пакеты может стать реальностью в 2018-2020 годах.

"Кроме утилизационного сбора, который сейчас платится только за товары, которые вышли из потребления, мы ещё и включаем тему упаковки. Пластиковые пакеты, упаковка должна быть включена, чтобы на неё распространялся утилизационный сбор уже с 2018, 2019, 2020 годов", - сказал министр.

Читайте также:

Раздельный сбор мусора в Москве введут не раньше 2021 года

Космические державы будут вместе бороться с мусором на орбите