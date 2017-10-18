Рогозин призвал развивать искусственный интеллект

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Россия должна восстановить контроль на рынке телекоммуникаций и связи, уверен вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он считает, что максимальная задача в этой отрасли — создание искусственного интеллекта.

Объем рынка телекоммуникаций в прошлом году составил 1,6 триллиона рублей, сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин, добавив, что к 2025 году доля зарубежной продукции должна составить более 80%. "В настоящее время для нас этот рынок потерян", — сказал Рогозин. Он призвал восстановить контроль в этой сфере.

"Максимальная задача в этой отрасли — создание искусственного интеллекта. Сопутствующим направлением являются квантовые компьютеры, беспилотное движение и навигация. Это набор оборудований для создания иного качества жизни граждан", — приводит слова Рогозина "Газета.ру".