Олимпийская чемпионка Липницкая нашла новую работу

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Олимпийская чемпионка-2014 Юлия Липницкая планирует поработать комментатором на российском этапе Гран-при по фигурному катанию. В сентябре фигуристка завершила свою спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем.

Российская фигуристка Юлия Липницкая заявила о желании поработать комментатором на российском этапе Гран-при по фигурному катанию, передает ТАСС.

"Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве", - заявила спортсменка.

В 2014 году Липницкая завоевала золотую медаль на олимпиаде в Сочи, серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года.

9 сентября 2017 года Липницкая сообщила Федерации фигурного катания на коньках России о завершении карьеры. Мать спортсменки рассказала, что ее 19-летняя дочь с января по апрель нынешнего года проходила курс лечения от анорексии в одной из европейских клиник.

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