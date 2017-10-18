Делегаты КНДР пообещали Матвиенко не применять ядерное оружие для нападения

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Представители Северной Кореи на ассамблее Межпарламентского союза заверили спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, что их страна не намерена применять ядерное оружие для нападения.

Северная Корея не намерена применять ядерное оружие для нападения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Она отметила, что в рамках ассамблеи Межпарламенского союза провела переговоры как с представителями КНДР, так и с делегатами от Южной Кореи. По ее словам, северокорейская сторона пока не готова к прямым переговорам с соседями по полуострову.

"Это общая позиция и парламентариев, и руководства страны. Объяснили свою позицию тем, что ядерное оружие, которое у них имеется - это условие для защиты их безопасности, единственное, что сохраняет их суверенитет, и это оружие они собираются применять не для нападения, а для защиты", - отметила Матвиенко.