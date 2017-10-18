Минтранс назвал потенциального инвестора "ВИМ-Авиа"

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Покупкой проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа" заинтересовался экс-управляющий инвестфондом TPG Aurora Борис Карлов. Эту информацию подтвердили в Минтрансе России. Судьба авиакомпании будет решена 22 октября.

Минтранс подтвердил информацию о том, что потенциальным покупателем проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа" заинтересовался экс-управляющий инвестфондом TPG Aurora Борис Карлов, сообщает РИА Новости.

Как сообщает "Интерфакс", Карлов готов инвестировать в компанию в том случае, если государство окажет поддержку. Перед этим бизнесмен намеревался перезапустить "Трансаэро".

Ранее появилась информация, что интерес к покупке "ВИМ-Авиа" проявил экс-акционер "Аэрофлота" и бывший владелец авиакомпании Red Wings Александр Лебедев.

17 октября вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что "ВИМ-Авиа" будет признана банкротом, если в ближайшее время не будет найден инвестор. Судьба авиакомпании будет решена 22 октября.

25 сентября "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в России, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

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