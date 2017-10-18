Генпрокуратура изучила более 40 жалоб Поклонской на "Матильду"

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Генеральная прокуратура России изучила 41 жалобу депутата Госдумы Натальи Поклонской на фильм "Матильда". По данным надзорного ведомства, рассматриваются еще две жалобы. Прокуратура не выявила нарушений законодательства в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения фильма.

Генпрокуратура изучила 41 обращение депутата Натальи Поклонской относительно фильма "Матильда". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

"За период с декабря 2016 года по настоящее время в Генеральную прокуратуру РФ поступило 41 обращение депутата Государственной Думы Натальи Поклонской о возможных нарушениях в действиях создателей кинофильма "Матильда. Доводы, содержащиеся в обращениях депутата Натальи Поклонской, были всесторонне изучены", - сказал он.

По словам представителя прокуратуры, нарушений действующего законодательства в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения фильма "Матильда" выявлено не было.

"На днях поступили еще два запроса, касающиеся кинокартины и ее финансирования, они рассматриваются в установленном порядке", - добавил Куренной.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении будущего императора Николая II балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала негодование депутата Госдумы Натальи Поклонской. При этом сама она фильм не видела и смотреть не собирается.