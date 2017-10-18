Общественники предложили Мосгордуме меры усиления поддержки пенсионеров

Теги: Общество пенсия москва

Общественные организации, представляющие интересы старшего поколения, обратились к правительству Москвы и депутатам столичного парламента с просьбой рассмотреть возможность усиления социальных мер поддержки пожилых москвичей.

Общественники столицы просят увеличить соцвыплаты пенсионерам. С такой просьбой в ходе круглого стола о развитии городских мер социальной поддержки старшего поколения в Мосгордуме выступил первый заместитель председателя Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков.

"Доходы ветеранов падают. Несмотря на то, что правительства страны и города компенсируют в пределах 4%. Но жизнь пенсионера складывается так, что большинство затрат идет на продукты и медицину. А цены на них растут на 20% и более. В этой связи мы предлагаем установить городской социальный стандарт минимального дохода на уровне прожиточного минимума", - сказал он.

Кроме того, участники встречи, представители ветеранских организаций обратились с просьбой рассмотреть возможность установить рабочие квоты для ветеранов, чтобы они могли устроиться на работу. Также в ходе мероприятия участниками был поднят вопрос о рассмотрении возможности предоставить московским пенсионерам бесплатный проезд до дачных участков.

Пашков также напомнил, что ветераны обращались к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой оказывать бесплатные бытовые услуги ряду категорий пенсионеров, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Под бытовыми услугами участники понимают поход пожилого человека в баню или парикмахерскую. По словам представителя организации, такой вопрос уже обсуждается.

Кроме того, представители ветеранской общественности предложили увеличить не менее чем в два раза выплаты региональным льготным категориям, единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и участникам Обороны Москвы, а также юбилярам супружеской жизни».

Депутаты Мосгордумы поддержали предложение представителей общественных организаций, представляющих интересы пожилых москвичей, о повышении размера социального стандарта пенсионера на уровень 1,5 прожиточного минимума.

"Представители общественных, ветеранских организаций, пенсионеры выступили с инициативой об усилении социальной помощи пожилым москвичам. Они обсуждали это на своих встречах с мэром Москвы. Сергей Семенович Собянин согласился, что выплаты должны быть увеличены. Сегодня мы пригласили представителей общественных ветеранских организаций к нам в Думу. В ходе работы над бюджетом нам важно услышать ваши конкретные предложения", - сказал председатель комиссии МГД по социальной политике и трудовым отношениям, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Также Антонцев уточнил, что депутаты обсудят установленные размеры компенсационных выплат льготным категориям.