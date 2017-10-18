В квартире в Северном Бутово произошла стрельба

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На улицу Куликовская в Северном Бутово прибыл наряд полиции. Это произошло после того, как очевидцы сообщили о стрельбе в одной из квартир.

В одной из квартир в Северном Бутово произошла стрельба. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел по адресу улица Куликовская, дом №7. Кроме того, из окна, откуда была слышна стрельба, выбросили пакет с крупой. Он упал прямо перед женщиной с ребенком.

На место происшествия прибыл наряд полиции. Ведется проверка информации о стрельбе.