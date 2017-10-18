Экспертиза установила отсутствие алкоголя в крови сбитого в Балашихе ребенка

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Комплексная судебная экспертиза установила отсутствие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе. По данным Следственного комитета, проводивший первоначальное исследование судмедэксперт провел его ненадлежащим образом.

Комплексная судебная экспертиза установила отсутствие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Проводившему изначальную экспертизу врачу Михаилу Клейменову предъявлено обвинение в халатности.

"Установлено, что Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу тела ребенка, погибшего в результате наезда автомобиля в одном из дворов города Балашихи Московской области в апреле 2017 года. По ее результатам им сделан вывод о том, что пострадавший в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - напомнила Петренко.

После передачи дела в ГСУ СК России была назначена комплексная судебная экспертиза, которая проводилась 18 опытными экспертами ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Минздрава и Минобороны.

"Результаты этой экспертизы позволили следствию прийти к выводу, что Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов в сфере производства судебно-медицинских экспертиз, и его вывод о состоянии ребенка в момент дорожно-транспортного происшествия является необоснованным", - заявила представитель СК.

Петренко отметила, что Клейменов взял образец крови ненадлежащим образом, что привело к попаданию в него спиртообразующей микрофлоры и процессу спиртового брожения. В связи с этим в образце был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. По словам Петренко, Клейменов должен был понимать, что такая концентрация алкоголя соответствует состоянию поверхностной комы, и для проверки он должен был провести биохимическое исследование. Однако врач не провел это исследование.

"Клейменов предпочел занять активную позицию, давая комментарии в СМИ и пытаясь убедить всех в своей правоте, совершенно забыв о нарушении прав потерпевших. И сейчас у следствия имеются иные факты. Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был трезв", - подчеркнула Петренко.

Следствие установило, что обнаруженный в крови ребенка спирт возник посмертно, о чем свидетельствует отсутствие в образце этилглюкуронида, который является маркером прижизненного употребления алкоголя. На основании комплексной экспертизы также был сделан вывод о том, что ребенок был здоров.