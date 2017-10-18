Собянин поздравил сотрудников завода "Салют" с 105-летием предприятия

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В среду мэр Москвы Сергей Собянин поздравил со 105-летием коллектив завода "Салют". Он посетил на предприятии цеха механообработки и сборки. Крупнейший научно-производственный центр создаёт и испытывает двигатели для истребителей, вертолетов и пассажирских лайнеров. Также здесь выпускают газоперекачивающее оборудование. А недавно стали осваивать новый проект по испытанию морских двигателей. Свою продукцию завод экспортирует в 13 стран мира.

Без преувеличения ювелирная работа. Несмотря на внушительные размеры двигателя – некоторые детали должны занять положение с точностью до микрона. Сборка – самый ответственный этап на этом производстве. Одновременно вокруг турбины могут работать до 12 специалистов, передает "ТВ Центр".

Авиационный двигатель для самолёта Су-34 собран полностью. В ближайшие дни его перевезут в другой цех, и там в течение 10 дней будут проводиться испытания. Но по статистике вероятность, что хотя бы одна из нескольких тысяч деталей потребует замены, крайне низка.

Основная продукция завода "Салют" - двигатели боевых самолетов и вертолетов. Причем, не только отечественных, но и зарубежных. Большой объем турбин уже много лет покупают китайские военные. Производство высокотехнологичное. Серьезная работа сейчас ведется над тем, чтобы отдельные образцы изготавливать на 3D-принтере.

В среду одно из старейших московских предприятий – в ближайшие дни оно отметит 105-летие – посетил Сергей Собянин. "Я очень рад, что это предприятие продолжает развиваться. В него вкладывают серьезные деньги, инвестируют. В настоящее время это не только одно из лучших в России, но и лучших в мире производств такого рода. Высокотехнологичное, дающее продукцию, которая на 70 процентов уходит на экспорт. Это говорит о том, что это реально конкурентное производство", - отметил мэр Москвы.

Сейчас на этом московском предприятии работают больше 8 тысяч человек. Огромная редкость по нынешним меркам – здесь сохранились "рабочие династии". Общаясь с мэром, один из сотрудников поинтересовался, как активнее привлечь на производство молодежь.

"Последние годы мы начали проводить большие серьезные конкурсы на лучшую рабочую профессию. И вообще, московские профессионалы стали победителями общероссийских конкурсов. Мы значительно увеличили премии для победителей. Самое главное, чтобы наша промышленность развивалась, чтобы заработная плата повышалась на заводах, тогда и престиж этой профессии будет увеличиваться", - указал Собянин.

Как ни странно, наиболее волнующими сотрудников завода "Салют", расположенного на востоке столицы, оказались вопросы транспорта. Мэр пояснил, в ближайшие два года будет реконструирован вестибюль ближайшего метро "Семеновская". Кроме того, вблизи предприятия пройдет строящаяся Кожуховская линия подземки - на 20 процентов она разгрузит действующие станции. Меньше тратить времени по дороге на работу вскоре будут и автомобилисты.

"Спасибо вам большое за строительство Северно-восточной хорды на шоссе Энтузиастов. Она построена, закончено строительство, но не все открыты заезды и съезды. Из-за этого образуются заторы на дорогах", - сказал старший мастер Евгений Калинтиентов.

"Такая проблема реально существует. Связана с чем? Мы развязку делали для того, чтобы продлить ее, сделать выход в сторону МКАД. И в течение 2017-18-го года мы с этой развязки выйдем на МКАД, и те съезды и заезды, которые сегодня зарезервированы, они будут интегрированы в эту хорду и будут полноценно работать", - пояснил Собянин.

В конце встречи мэр Москвы и сотрудники завода сделали коллективное фото. После короткого перерыва специалисты продолжили крайне непростую и ответственную работу.

Егор Киселёв, Александр Ивановский, Александр Медведев, "ТВ Центр".