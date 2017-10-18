Россия призвала ООН и ОБСЕ повлиять на Украину из-за последних законов

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Москва призвала ООН, ОБСЕ и Совет Европы повлиять на Киев в связи с последними дискриминационными законами, которые касаются положения русского языка на Украине. Об этом заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов.

Власти Украины продолжают "ассимиляционную политику", раскалывающую "поляризованное украинское общество", уверены в МИД России. Так там прокомментировали закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации", который вступил в силу на Украине 13 октября 2017 года.

Кроме того, на Смоленской площади напомнили, что ранее в этой стране был принят закон "Об образовании", который "носит очевидно дискриминационный характер, грубо попирает права миллионов граждан Украины, в основном русскоязычных, на образование на родном языке и разрушает языковой баланс, сложившийся в этой стране".

"Отмечаем прозвучавшие на Украине и во многих других странах заявления о том, что упомянутые законы противоречат как Конституции Украины, так и ее международным обязательствам, в частности, в рамках Европейской хартии региональных языков и/или языков национальных меньшинств", - говорится в заявлении директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, Уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолия Викторова.

По его словам, международное сообщество ожидает от Киева оперативных мер по приведению своего национального законодательства в соответствие с международными договорами и стандартами ООН и Совета Европы в области прав человека, а также обязательствами ОБСЕ в этой сфере. "Пока же наблюдается прямо противоположное: проводимый нынешними властями в Киеве курс на насильственную украинизацию стремительно отдаляет Украину от общеевропейских ценностей, нарушает международные обязательства этой страны в области прав человека и открыто подпитывает радикальный национализм на Украине", - отмечается в заявлении дипломата.

"Призываем профильные международные институты в области прав человека, включая в первую очередь Верховного комиссара ООН по правам человека, Комиссара СЕ по правам человека, Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств оказать воздействие на власти в Киеве с тем, чтобы оградить миллионы граждан Украины от попрания их основополагающих прав и свобод и от дискриминации", - подчеркнул Викторов.

При этом он отметил, что Россия продолжит свои комплексные усилия на международных площадках, в частности в ООН, Совете Европы и ОБСЕ, с целью "предотвращения опасных тенденций, набирающих обороты в рамках националистической политики Украины".

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации", в частности, вводит минимальную 75-процентную квоту на телевещание на украинском языке на общенациональных каналах с 07:00 до 22:00.