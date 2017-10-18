Несколько человек получили ранения при стрельбе в бизнес-парке в США
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Стрельба произошла на территории бизнес-парка Emmorton в штате Мэриленд в США. Пять человек получили ранения. Нападавший скрылся с места преступления.
На территории бизнес-парка Emmorton в американском Мэриленде произошла стрельба. Есть раненые, передает РИА Новости.
По данным телеканала CNN, ранения получили пятеро.
Нападавший скрылся с места преступления. Полиция разыскивает его.
Ученикам пяти школ, расположенных неподалеку, запретили покидать территорию учебных заведений.