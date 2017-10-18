17:54, 18 октября 2017

Несколько человек получили ранения при стрельбе в бизнес-парке в США

Теги:  сша  стрельба  Происшествие

Стрельба произошла на территории бизнес-парка Emmorton в штате Мэриленд в США. Пять человек получили ранения. Нападавший скрылся с места преступления.

На территории бизнес-парка Emmorton в американском Мэриленде произошла стрельба. Есть раненые, передает РИА Новости.

По данным телеканала CNN, ранения получили пятеро.

Нападавший скрылся с места преступления. Полиция разыскивает его.

Ученикам пяти школ, расположенных неподалеку, запретили покидать территорию учебных заведений.

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