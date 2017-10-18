Песков не признался, что получил от Путина на день рождения

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин сделал ему подарок на день рождения. В то же время, он не стал говорить, что именно подарил глава государства.

Президент России Владимир Путин сделал подарок на день рождения своему пресс-секретарю. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Дмитрия Пескова.

"Подарил", - ответил он на вопрос о том, был ли в день его рождения подарок от президента.

При этом Песков не стал уточнять, какой именно подарок получил от президента.