Спецназ атаковал митингующих у здания Рады в Киеве

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Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады. Однако, как только правоохранители приблизились к палаткам, митингующие начали отбиваться. В итоге силовики применили слезоточивый газ. Есть пострадавшие. Среди них народный депутат Украины от "Самопомощи" Егор Соболев.

В Киеве спецназ Украины начал штурм палаточного городка у стен Верховной Рады. Как только правоохранители подбежали к первым палаткам, активисты начали отбиваться, передает ТАСС.

В итоге силовикам пришлось применить слезоточивый газ. Среди пострадавших оказался народный депутат Украины от "Самопомощи" Егор Соболев.

По словам самого Соболева, спецназовцы "бьют ногами по коленям" и пытаются вытеснить людей. В своем Facebook он отметил, что руководители не объясняют, кто отдал такой приказ и на основании каких законов они действуют.

В результате сотрудники полиции Украины задержали восемь бойцов батальона "Донбасс", передает РИА Новости. Всего задержаны 11 человек.

Депутат от фракции "Самопомощь", один из организаторов торговой блокады Донбасса Семен Семенченко, многих задержали "просто за то, что они находились в палатках". По его словам, можно сказать, что людей похитили.

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