Жертвами стрельбы в Мэриленде стали три человека

Теги: В мире сша стрельба жертвы пострадавшие

В результате стрельбы в округе Харфорд штата Мэриленд погибли три человека, еще двое получили ранения. Инцидент произошел в бизнес-парке в Эджвуде. Все пострадавшие, а также подозреваемый работали в этом бизнес-парке.

В результате стрельбы в штате Мэриленд погибли три человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на шерифа округа Харфорд.

По его словам, стрелок был опознан, в настоящее время ведется его розыск. Подозреваемый, а также жертвы и пострадавшие работали в одной компании в бизнес-парке Emmorton в Эджвуде.

Находящиеся рядом школы были закрыты в качестве меры предосторожности. Бизнес-парк располагается на юге пересечения федеральной автострады 95 и трассы 24.