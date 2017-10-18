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Известная телеведущая Ксения Собчак приняла решение участвовать в выборах президента России в 2018 году. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, у Собчак есть шансы в политике, если она будет в своей работе опираться на волеизъявление граждан страны.

Телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России в 2018 году. Об этом сообщает "Ведомости" со ссылкой на письмо самой Собчак.

"Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах, действительно, может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям", - отметила Собчак.

Ранее пресс-секретарь действующего президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное участие Ксении Собчак в выборах. По его словам, она имеет шансы в политике, если будет в своей работе опираться на волеизъявление граждан страны.

При этом он подчеркнул, что не знает о политических убеждениях Собчак и предлагает дождаться, когда она сама о них заявит, передает "Интерфакс".

"Мы с вами не знаем, с чем она пойдет. Если ты баллотируешься в президенты, то баллотируешься с какой-то линией, с какой-то программой, с какими-то убеждениями. Каковы политические убеждения Ксении, я не знаю", - сказал он в интервью телеканалу "Дождь".

Выборы нового главы государства в России состоятся в марте 2018 года.

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